Оказавшийся в саду аллигатор у дома едва не убил маленького мальчика

Ребенок избежал смерти после встречи с аллигатором.

В аргентинском городе Лос-Орнос ребенок играл в саду и наткнулся на чешуйчатую рептилию, ползавшую по тропинке.

Об этом пишет The Mirror.

Испуганный ребенок побежал в дом, чтобы рассказать об этом 42-летнему отцу, который сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Местные, однако, попытались поймать животное.

Считается, что аллигатор сбежал из близлежащей лагуны, прежде чем добрался до семейного дома. После инцидента аллигатор был отдан природозащитникам.

Хотя приступы аллигаторов случаются редко, были зарегистрированы неспровоцированные случаи, которые заканчивались смертью для человека.

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