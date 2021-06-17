Опасное знакомство: девушку избил и изнасиловал 19-летний парень из Tinder

Девушка пришла в гости к парню домой, но тот набросился на нее, избил и изнасиловал.

Жительницу Канады госпитализировали после свидания. Ее избил и изнасиловал 19-летний парень, с которым девушка познакомилась в приложении для знакомств Tinder.

Об этом сообщает CP24.

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Девушка пришла в гости к насильнику домой. 19-летний злоумышленник избил ее и изнасиловал. После этого он вынудил жертву выйти с ним из дома, чтобы она сняла свои деньги с карточки и отдала ему.

Но девушке удалось сбежать. Она вызвала полицию и "скорую". Парня задержали. Его обвинили в изнасиловании, вымогательстве, избиении и похищении.

Ранее сообщалось, что в Харькове 43-летний мужчина в хостеле изнасиловал 17-летнюю девушку.

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