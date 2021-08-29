Отрицал COVID-19 и митинговал: в Техасе от коронавируса умер лидер движения против масок

Отрицал COVID-19 и митинговал: в Техасе от коронавируса умер лидер движения против масок

Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких c 8 августа.

В Техасе от COVID-19 умер 30-летний мужчина, который проводил митинги против масок и ограничений, связанных с вирусом. Он был лидером движения.

Об этом пишет издание Mirror.

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Калеб Уоллес находился на аппарате искусственной вентиляции легких с 8 августа. Он утверждал, что хочет увидеть конец "COVID -тирании".

Лидер движения против масок умер от COVID-19 после борьбы с вирусом в течение трех недель в больнице.

Жена умершего, Джессика, беременна четвертым ребенком, сказала, что она не разделяла его идеи, но считает, что носить маски должно быть собственным выбором человека.

"Это одна из немногих вещей, о которых я договорилась с мужем", — сказала она.

Также она рассказала, что ее муж пытался бороться с вирусом смесью витамина С, цинка, аспирина и ивермектина — препарата, который используется для лечения паразитов, которые, по слухам, были эффективными против болезни, но не так давно опровергнуты.

Ранее стало известно, что ведущая ВВС умерла через неделю после вакцинации против COVID-19.

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