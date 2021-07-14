Папу Римского выписали из больницы после операции

Понтифик находился в медучреждении десять дней.

Папу Римского Франциска выписали из больницы после операции на кишечнике.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что 84-летний понтифик покинул больницу в Риме утром 14 липя на автомобиле. К слову, десять дней назад Папу прооперировали

Следует заметить, что несколько дней назад Франциск прочитал еженедельную молитву с балкона римской больнице. Тогда он впервые появился на публике после хирургического вмешательства. Молитва стала первой, которую он прочитал не из окна, выходящего на площадь Святого Петра.

Напомним, 84-летнего понтифика прооперировали на прошлой неделе. Ему удалили часть толстой кишки, суженной из-за воспаления. В Ватикане отмечают, что Папа Римский чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Новости мира: Папа Римский впервые после операции появился на публике

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