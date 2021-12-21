Пополнение в Белом доме: у Джо Байдена появился новый пес

Щенка президенту США подарил на день рождения его брат Джеймс

Пополнение в Белом доме – у американского президента Джо Байдена новая собака.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 декабря.

Отмечается, что это немецкая овчарка по кличке Командор. Видео со щенком, бегающим по лужайке перед президентской резиденцией, Байден выложил в своих соцсетях.

"Добро пожаловать в Белый дом, Командор! Встречайте нового Байдена" — так подписана публикация. Щенка президенту США подарил на день рождения его брат Джеймс.

Напомним, в марте сообщалось, что две немецкие овчарки президента США вернулись в дом семьи Байденов в штате Делавер после агрессивного поведения в Белом доме.

Отмечается, что собаки президента — Чемп и Мейджор недолго пожили в Белом доме, поскольку 3-летний Мейджор демонстрировал взволнованное поведение, включающее "нападение" на сотрудников службы безопасности, прыжки и лай. В свою очередь Чемп в силу своего 13-летненго возраста был гораздо спокойнее. К сожалению, в июне его не стало.

Ранее сообщалось, что семья Байденов приложила много усилий, чтобы поселить собак в Белом доме. Стоит отметить, что Мейджор стал первой собакой из приюта, которого судьба забросила в главную семью Америки.