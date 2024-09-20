Португалию охватили масштабные лесные пожары: есть погибшие

Португалию охватили смертоносные лесные пожары. По меньшей мере, 7 человек погибли в районах Авейру и Визеу.

Об этом сообщает Reuters.

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Власти мобилизовали более 5000 пожарных. По данным управления гражданской обороны, в тот же район Визеу была направлена ​​испанская военная группа по чрезвычайным ситуациям численностью 270 человек с бульдозерами, а из Марокко прибыли два тяжелых самолета для сброса воды, еще два находятся в пути. Испания, Италия и Франция уже отправили два борта для тушения пламени.

"Мы находимся в стрессовой ситуации и на грани своих возможностей", – заявил CNN Portugal глава гражданской обороны Дуарте Кошта.

Он добавил, что подкрепление позволит провести некоторую ротацию истощенных португальских пожарных и специалистов по техническому обслуживанию самолетов.

По данным Европейской службы информации о лесных пожарах, с субботы в результате крупных пожаров выгорело более 90 000 гектаров, в результате чего общая площадь пожаров в этом году составляла по меньшей мере 124 000 гектаров. Командующий гражданской обороной Андре Фернандес сообщил журналистам, что после выходных температура держалась выше 30 градусов по Цельсию, и власти ожидают, что более прохладный воздух поможет в тушении пожаров в ближайшие дни. Впрочем, метеорологическая ситуация в целом остается неблагоприятной.

Полиция заявила, что по крайней мере некоторые из десятков пожаров по всей Португалии были вызваны палиями, мотивированными возможным коммерческим интересом, злобой или преступной халатностью, а премьер-министр Луиш Монтенегро пообещал приложить все усилия для репрессивных мер против подобных преступлений. Так, с субботы арестованы 12 человек по подозрению в поджогах в округах Авейру, Лейрия, Каштелу-Бранку, Порту и Брага.

Напомним, вспыхнувший в национальном парке на Тенерифе лесной пожар — испанском острове в составе Канарских островов — распространился на 300 гектаров и привел к эвакуации пяти сел и ограничений на движение по территории. В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона.

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