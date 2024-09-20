Португалію охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі

Португалію охопили смертоносні лісові пожежі. Щонайменше 7 людей загинули в районах Авейру та Візеу.

Про це повідомляє Reuters.

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Влада мобілізувала понад 5000 пожежників. За даними управління цивільної оборони, у той же район Візеу була направлена ​​іспанська військова група з надзвичайних ситуацій чисельністю 270 осіб з бульдозерами, а з Марокко прибули два важкі літаки для скидання води, ще два перебувають у дорозі. Іспанія, Італія та Франція вже відправили два борти для гасіння полум'я.

"Ми знаходимося в стресовій ситуації і на межі своїх можливостей", - заявив CNN Portugal глава цивільної оборони Дуарте Кошта.

Він додав, що підкріплення дозволить провести деяку ротацію виснажених португальських пожежників і фахівців з технічного обслуговування літаків.

За даними Європейської служби інформації про лісові пожежі, з суботи внаслідок великих пожеж вигоріло понад 90 000 гектарів, внаслідок чого загальна площа пожеж цього року становила щонайменше 124 000 гектарів. Командувач цивільної оборони Андре Фернандес повідомив журналістам, що після вихідних температура трималася вище 30 градусів за Цельсієм, і влада очікує, що прохолодніше повітря допоможе в гасінні пожеж найближчими днями. Втім метеорологічна ситуація в цілому залишається несприятливою.

Поліція заявила, що принаймні деякі з десятків пожеж по всій Португалії були викликані паліями, мотивованими можливим комерційним інтересом, злістю чи злочинною недбалістю, а прем'єр-міністр Луїш Монтенегро пообіцяв докласти всіх зусиль для репресивних заходів проти подібних злочинів. Так, із суботи заарештовано 12 осіб за підозрою у підпалах в округах Авейру, Лейрія, Каштелу-Бранку, Порту та Брага.

Нагадаємо, лісова пожежа, що спалахнула в національному парку на Тенеріфе – іспанському острові у складі Канарських островів – поширилася на 300 гектарів і призвела до евакуації п'яти сіл та обмежень на рух територією. Зокрема, були евакуйовані села Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Ахафона.

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