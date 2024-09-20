Експерт оцінив, скільки ракет залишилося в окупантів

Наразі перед ЗСУ стоїть завдання знайти польові склади з ракетами та знищити їх.

Російські війська можуть здійснити наступну масовану атаку вже найближчим часом.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, на сьогодні в ракетних запасах росіян найбільше "Калібрів" та Х-101.

"Зазвичай місяць-півтора є інтервал між масованими ракетними ударами з боку РФ по території нашої країни. Тому цілком ймовірно очікувати", – сказав Жданов.

За його словами, окупанти можуть використати ракети Х-101 та "Калібри", бо мають їх найбільше.

"Калібрів" у них майже вдвічі більше, ніж ракет Х-101… Не забуваємо про крилаті ракети Х-555 – аналог Х101. Росія виробляє – якщо брати "Калібри", Х-101, Х-555 – десь до 100 ракет на місяць. На сьогоднішній день найбільший запас ракет "Калібр" та Х-101", – розповів Жданов.

Нагадаємо, в четвер, 26 вересня, Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом у Білому домі після їхніх виступів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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