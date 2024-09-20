Эксперт оценил, сколько ракет осталось у оккупантов

Перед ВСУ задача найти полевые склады с ракетами и уничтожить их

Российские войска могут осуществить наступившую массированную атаку уже в ближайшее время.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Киев24.

По его словам, на сегодняшний день ракетных запасах россиян больше всего "Калибров" и Х-101.

"Обычно месяц-полтора есть интервал между массированными ракетными ударами со стороны РФ по территории нашей страны. Поэтому по всей вероятности ожидать", — сказал Жданов.

По его словам, оккупанты могут использовать ракеты Х-101 и "Калибры", поскольку имеют их больше всего.

"Калибров у них почти вдвое больше, чем ракет Х-101… Не забываем о крылатых ракетах Х-555 – аналог Х101. Россия производит, если братья Калибры, Х-101, Х-555 – где-то до 100 ракет в месяц. На сегодняшний день день самый большой запас ракет Калибр и Х-101", — рассказал Жданов.

Напомним, в четверг, 26 сентября, Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Белом доме после выступлений на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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