"Препарат закончился": в РФ вместо вакцины от коронавируса пациентам вкололи воду

Виновницу ждет увольнение.

В Калужской области (Россия) медсестра уколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины.

Как пишут российские СМИ, по словам медсестры, это произошло из-за отсутствия вакцины.

"В Жуковский ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача того же учреждения, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, наверное, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной", — прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Владислав Шапшу.

На видео женщина призналась в содеянном.

В итоге семейную пару вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Также губернатор добавил, что на работу она, скорее всего, не вернется. Теперь все пункты вакцинации будут проинспектированы.

Напомним, Pfizer заявляет о 100% эффективность своей вакцины для детей и подростков. Вакцинация детей имеет решающее значение для прекращения пандемии, считают представители органов здравоохранения и инфекционисты.

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