"Приднестровье готовит референдум, но пусть готовится к капитуляции": Климкин рассказал о планах РФ

Накануне в Государственной думе заявили, что "желание" непризнанного Приднестровья войти в состав России следует рассматривать серьезно.

Власти РФ в Приднестровье хотят объявить очередной фейковый референдум и провозгласить "российское будущее".

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

"Они же хотят объявить очередной фейковый референдум в Приднестровье и сказать: "Да вот наше будущее — в России". Но это у них не получится. Пусть готовятся к разумной, цивилизованной капитуляции", — сказал Климкин.

Напомним, в ГНСУ показали видео, как готовы встречать врага в случае предполагаемого наступления российских войск из так называемого Приднестровья.

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