"Придністров'я готує референдум, але нехай готується до капітуляції": Клімкін розповів про плани РФ

Напередодні в Державній думі заявили, що "бажання" невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії треба розглядати серйозно.

Влада РФ у Придністров'ї хоче оголосити черговий фейковий референдум і проголосити "російське майбутнє".

Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе" на ТСН.ua.

"Вони ж хочуть оголосити черговий фейковий референдум у Придністров'ї і сказати: "Так ось наше майбутнє - в Росії". Але це в них не вийде. Хай готуються до розумної, цивілізованої капітуляції", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, в ДПСУ показали відео, як готові зустрічати ворога у разі ймовірного наступу російських військ з так званого Придністров'я.

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