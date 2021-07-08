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Путин разрешил россиянам летать на египетские курорты

Путин разрешил россиянам летать на египетские курорты

pixabay.com

Путин, подписав указ, отменил действие двух документов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноября 2015 года после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Об этом говорится в соответствующем указе от 8 июля.

Таким образом Путин отменил действие двух документов. В частности, о временном запрете воздушных перевозок россиян на территорию Египта и снятии запрета на регулярные перелеты в Каир.

Напомним

Ранее сообщалось, что туристические полеты в Турцию для россиян могут возобновиться в июле. В страну должна біла отправиться российская делегация для проверки турецких курортов.

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