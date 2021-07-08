Путин разрешил россиянам летать на египетские курорты

Путин, подписав указ, отменил действие двух документов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноября 2015 года после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Об этом говорится в соответствующем указе от 8 июля.

Таким образом Путин отменил действие двух документов. В частности, о временном запрете воздушных перевозок россиян на территорию Египта и снятии запрета на регулярные перелеты в Каир.

Напомним

31 октября 2015 года в Египте над Синайским полуостровом разбился российский пассажирский самолет. Он летел из курортного Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них — четверо украинцев.

Ранее сообщалось, что туристические полеты в Турцию для россиян могут возобновиться в июле. В страну должна біла отправиться российская делегация для проверки турецких курортов.

Новости мира: отдых россиян в Турции отменяется до начала лета

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