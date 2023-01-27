Путин решил расширить границы Российской Федерации и созвал Совбез

В пятницу, 27 января, российский президент Владимир Путин созвал Совет безопасности РФ для обсуждения претензий по расширению границ своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Об этом сообщает Reuters.

Еще в 2021 году Россия обратилась в ООН с просьбой пересмотреть континентальный шельф в Северном Ледовитом океане, где, как полагают, существуют важные залежи природного газа и нефти. В то время Москва хотела получить юрисдикцию над гораздо большей частью дна океана.

Но и Канада, и Дания имеют схожие претензии. Кроме того, Норвегия, ставшая главным поставщиком газа в Европейский Союз, объявила, что хочет расширить свои исследования на континентальном шельфе.

Континентальный шельф определяется международным правом как участок мелководья, граничащий с береговой линией государства. Платформа считается частью территории соответствующего государства, имеющего право на эксплуатацию найденных на нем природных ресурсов.

"У нас, коллеги, есть много важных вопросов для обсуждения, как внутренней повестки дня, так и вопроса границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане", — сказал Путин, открывая заседание членов Совета безопасности, сообщает официальный сайт Кремля.

Остальные данные о встрече не обнародуются. В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, а также глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин.

Государства, имеющие выход к Северному Ледовитому океану, все больше озабочены амбициями Москвы с начала российского вторжения в Украину. За это время Россия обновила свою военную инфраструктуру в Арктике.

В ответ страны НАТО провели военные учения в регионе.

Напомним, в среду, 25 января, через 11 месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, российский президент Владимир Путин объявил о новой цели "спецоперации", как он называет развязанную Кремлем войну.

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