Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошли "прилеты"

В ночь на 17 февраля дроны атаковали Краснодарский край РФ, а именно село Ильское, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, из-за якобы падения обломков дронов получили повреждения 12 жилых домов, а один человек получил ранения.

Telegram-канал SHOT утверждает, что дроны пытались атаковать Ильский НПЗ, а обломки одного из них упали вблизи предприятия, из-за чего начался пожар.

Между тем в Минобороны России заявили, что минувшей ночью их ПВО якобы обезвредила 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 38 дронов якобы были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще 24 – над Краснодарским краем, 15 – над оккупированным Крымом, 7 – над акваторией Черного моря. Кроме того, по 2 беспилотника якобы уничтожены над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА – над территориями Брянской и Белгородской областей.

Напомним, в Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Загорелся резервуар с нефтепродуктами.