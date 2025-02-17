Росія вночі здригалась від вибухів: де сталися "прильоти"

У Росії нібито збили за ніч 90 безпілотників.

У ніч проти 17 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ, а саме село Ільський, де розташований нафтопереробний завод.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його даними, через нібито падіння уламків дронів зазнали пошкоджень 12 житлових будинків, а одна людина зазнала поранень.

Telegram-канал SHOT стверджує, що дрони намагалися атакувати Ільський НПЗ, а уламки одного з них впали поблизу підприємства, через що почалася пожежа.

Тим часом у Міноборони Росії заявили, що минулої ночі їхня ППО нібито знешкодила 90 безпілотників і керовану ракету "Нептун-МД".

У російському оборонному відомстві стверджують, що 38 дрони нібито були збиті над акваторією Азовського моря. Ще 24 – над Краснодарським краєм, 15 – над окупованим Кримом, 7 – над акваторією Чорного моря. Крім того, по 2 безпілотника нібито знищено над територіями Курської та Ростовської областей та по одному БпЛА – над територіями Брянської та Бєлгородської областей.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії у ніч проти 5 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод. Загорівся резервуар із нафтопродуктами.