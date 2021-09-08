Россиянин продает квартиру вместе с прописанной там бабушкой

По словам мужчины, банки, которые выдают ипотеку, часто продают имущество вместе с людьми, это устоявшаяся практика.

В российском Екатеринбурге выставлена на продажу двухкомнатная квартира, в которой прописана и проживает 94-летняя пенсионерка. Согласно объявлению, на продажу выставлена квартира площадью 43 квадратных метра в пятиэтажном доме на улице Восточной.

Об этом сообщает Znak.

Продавец квартиры Дмитрий рассказал, что приобрел жилье у "Сбербанка" вместе с человеком, живущим там, в марте 2021 года. По его словам, банки, которые выдают ипотеку, часто продают имущество вместе с людьми, это устоявшаяся практика.

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"Бабушка не моя, я квартиру у "Сбербанка" купил. Такая практика уже 3-5 лет, как только ипотеки пошли. Люди не платят ипотеку, и банк изымает жилье. Это собственность банка, и они продают, кому хотят. Очень многие банки этим занимается, и ВТБ тоже, например. А решает суд. Там могут жить целые семьи. Теоретически их могут выгнать, но у меня ситуация другая ", — отметил он.

Дмитрий объяснил, что по решению суда, бабушка там прописана и может дожить свою жизнь.

"Я в ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там. А банки, бывает, продают имущество с людьми. Когда человек купит такое жилье, что делать с жителями — его головная боль", — пояснил мужчина.

Напомним:

В Луцке общежитие продали вместе с людьми. Жители отказались отдавать квартиры, поэтому их фактически вытрусили силой.

В Луцке общежитие продают вместе с людьми

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