Росіянин продає квартиру разом із прописаною там бабусею

За словами чоловіка, банки, які видають іпотеку, часто продають майно разом з людьми, це усталена практика.

У російському Єкатеринбурзі виставлена на продаж двокімнатна квартира, в якій прописана і проживає 94-річна пенсіонерка. Згідно з оголошенням, на продаж виставлена квартира площею 43 квадратних метри в п'ятиповерховому будинку на вулиці Східній.

Про це повідомляє Znak.

Продавець квартири Дмитро розповів, що придбав житло у "Сбербанку" разом з людиною, що живе там, в березні 2021 року. За його словами, банки, які видають іпотеку, часто продають майно разом з людьми, це усталена практика.

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"Бабуся не моя, я квартиру у "Сбербанку" купив. Така практика вже 3-5 років, як тільки іпотеки пішли. Люди не платять іпотеку, і банк вилучає житло. Це власність банку, і вони продають, кому хочуть. Дуже багато банків цим займається, і ВТБ теж, наприклад. А вирішує суд. Там можуть жити цілі сім'ї. Теоретично їх можуть вигнати, але у мене ситуація інша", - зазначив він.

Дмитро пояснив, що за рішенням суду, бабуся там прописана і може дожити своє життя.

"Я в її життя не лізу. Вона живе спокійно там. А банки, буває, продають майно з людьми. Коли людина купить таке житло, що робити з мешканцями — її головний біль", – пояснив чоловік.

Нагадаємо:

У Луцьку гуртожиток продали разом із людьми. Мешканці відмовились віддавати квартири, тому їх фактично витрусили силою.

У Луцьку гуртожиток продають разом із людьми

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