С Кабула вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами — Кулеба

С Кабула вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами — Кулеба

На борту самолета находится 100 человек.

С Кабула вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами.

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Об этом на саммите "Крымской платформы" 23 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан", — сообщил украинский министр иностранных дел.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Украина также ранее эвакуировали из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом были эвакуированы еще 83 человека, в том числе, 31 украинец.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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