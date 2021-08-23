В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

Инцидент произошел в 4:13 в северной части аэропорта.

В аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены.

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Об этом 23 августа сообщило в Twitter объединенное оперативное командование сил бундесвера, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что к дальнейшему развитию инцидента были привлечены американские и немецкие силы. Никто из солдат бундесвера не пострадал.

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

Официальный представитель НАТО ранее сообщил, что за последние 7 дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, остальные погибли в давке.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Украина также эвакуировали из Афганистана своих граждан и граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были покинуть страну до 31 августа этого года.

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