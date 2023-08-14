Сербия заказала у Ирана 20 тысяч "шахедов" — СМИ

Официально о договоренности по поставкам "шахедов" ни Белград, ни Тегеран не сообщали.

Сербия заказала у Ирана 20 тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136.

Об этом пишет издание EttoBA.

Недавно Тегеран посетила делегация сербских дипломатов во главе с замминистра иностранных дел Сербии Гораном Алексичем. Он встретился со своим иранским коллегой Али Багери, отметив, что "нет никаких препятствий для улучшения отношений".

Согласно заявлению иранского министерства, Багери назвал углубление коммерческого сотрудничества между Ираном и балканскими странами, особенно Сербией, необходимостью.

В свою очередь Алексич заявил о "неизбежной необходимости увеличения объема торговли между двумя странами".

Официально о договоренности по поставкам "шахедов" ни Белград, ни Тегеран не сообщали.

Позиция Сербии по поводу российско-украинской войны

Напомним, Сербия – одна из немногих стран Европы, которая не стала вводить санкции против России после полномасштабного вторжения. Традиционно, сербские политики и большинство населения симпатизируют России.

Отметим, однако, что 30 июня аналитики Ukraine Weapons Tracker заметили на вооружении в Украине мины M62P10 120-мм калибра, изготовленные в Сербии.

Сербию на Балканах многие аналитики сравнивают с Россией в Восточной Европе. После распада Югославии на территории соседних с Сербией стран возникло несколько непризнанных дежав – Сербская Страна в Хорватии и Сербская Республика в Боснии. Квазигосударственное образование в Хорватии было ликвидировано Загребом 1995 во время операции "Буря".

Ранее ТСН.ua разбирался, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.

Недавно президент Сербии Александр Вучич пригрозил, что Украина "потеряет все", если признает независимость Косово. Белград считает территорию частично признанной страны своей.

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