Шольц провел телефонный разговор с Трампом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом сообщил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.

"Сегодня (в воскресенье) вечером федеральный канцлер Олаф Шольц поговорил по телефону с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и еще раз лично поздравил его с победой на выборах. Оба обсудили немецко-американские отношения и текущие геополитические вызовы", — отметил Штеффен Гебештрайт.

В ходе беседы Шольц подчеркнул готовность федерального правительства продолжать успешное сотрудничество между правительствами обеих стран.

"Канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать продолжающееся десятилетиями успешное сотрудничество между правительствами обеих стран. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе", — проинформировал представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел разговор с российским диктатором Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что Киев не был заранее проинформирован о первом разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, во время которого стороны обсуждали агрессию против Украины.

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