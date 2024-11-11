Шольц провів телефону розмову з Трампом

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

"Сьогодні (в неділю) ввечері федеральний канцлер Олаф Шольц поговорив телефоном з новообраним президентом США Дональдом Трампом і ще раз особисто привітав його з перемогою на виборах. Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики", - зазначив Штеффен Гебештрайт.

Під час розмови Шольц підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн.

"Канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі", - поінформував речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп вперше після перемоги на виборах провів розмову з російським диктатором Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що Київ не був заздалегідь проінформований про першу розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним, під час якої сторони обговорювали агресію проти України.

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