Штамм "Омикрон" зафиксировали уже в 57 странах — ВОЗ

В ВОЗ заявляют, ссылаясь на данные, в инфицированных "Омикроном" болезнь протекает бессимптомно или легко.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на 7 декабря новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 57 государствах.
Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.
Согласно информации ВОЗ, больше всего новых случаев коронавируса за прошлую неделю зарегистрировали в:
- США (752 394; увеличение на 30%),
- Германии (396 429; показатель аналогичен предыдущей неделе),
- Британии (310 696; показатель аналогичен предыдущей неделе),
- Франции (283500; увеличение на 49%)
- России (231 240; показатель аналогичен предыдущей неделе).
В ВОЗ подчеркнули, что пока очень рано делать какие-либо выводы о влиянии штамма "Омикрон" на глобальную эпидемию коронавируса.
Также в организации отмечают, что эксперты пока не владеют информацией о тяжести болезни при инфицировании "Омикроном". "Ссылаясь на данные об обнаруженных в 18 странах Евросоюза 212 случаях инфицирования этим штаммом, болезнь протекает бессимптомно или легко", — говорится в сообщении.
Как сообщали ранее со ссылкой на ВОЗ, в мире возросла смертность от коронавируса. За текущую неделю смертность выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
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