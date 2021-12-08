Штамм "Омикрон" зафиксировали уже в 57 странах — ВОЗ

В ВОЗ заявляют, ссылаясь на данные, в инфицированных "Омикроном" болезнь протекает бессимптомно или легко.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на 7 декабря новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 57 государствах.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Согласно информации ВОЗ, больше всего новых случаев коронавируса за прошлую неделю зарегистрировали в:

США (752 394; увеличение на 30%),

(752 394; увеличение на 30%), Германии (396 429; показатель аналогичен предыдущей неделе),

(396 429; показатель аналогичен предыдущей неделе), Британии (310 696; показатель аналогичен предыдущей неделе),

(310 696; показатель аналогичен предыдущей неделе), Франции (283500; увеличение на 49%)

(283500; увеличение на 49%) России (231 240; показатель аналогичен предыдущей неделе).

В ВОЗ подчеркнули, что пока очень рано делать какие-либо выводы о влиянии штамма "Омикрон" на глобальную эпидемию коронавируса.

Также в организации отмечают, что эксперты пока не владеют информацией о тяжести болезни при инфицировании "Омикроном". "Ссылаясь на данные об обнаруженных в 18 странах Евросоюза 212 случаях инфицирования этим штаммом, болезнь протекает бессимптомно или легко", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее со ссылкой на ВОЗ, в мире возросла смертность от коронавируса. За текущую неделю смертность выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

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