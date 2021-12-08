Штам "Омікрон" зафіксували вже у 57 країнах - ВООЗ

У ВООЗ заявляють, посилаючись на дані, в інфікованих "Омікроном" хвороба протікає безсимптомно чи легко.
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що станом на 7 грудня новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 державах.
Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ.
Згідно з інформацією ВООЗ, найбільше нових випадків коронавірусу за минулий тиждень зареєстрували в:
- США (752 394; збільшення на 30%),
- Німеччині (396 429; показник аналогічний до попереднього тижня),
- Британії (310 696; показник аналогічний до попереднього тижня),
- Франції (283 500; збільшення на 49%)
- Росії (231 240;показник аналогічний до попереднього тижня).
У ВООЗ наголосили, що поки дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу штаму "Омікрон" на глобальну епідемімію коронавірусу.
Також в організації зазначають, що експерти поки не володіють інформацією щодо важкості перебігу хвороби при інфікуванні "Омікроном". "Посилаючись на дані про виявлені у 18 країнах Євросоюзу 212 випадків інфікування цим штамом, хвороба протікає безсимптомно чи легко", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли раніше з посиланням на ВООЗ, у світі зросла смертність від коронавірусу. За поточний тиждень смертність зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем.
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