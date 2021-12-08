Штам "Омікрон" зафіксували вже у 57 країнах - ВООЗ

У ВООЗ заявляють, посилаючись на дані, в інфікованих "Омікроном" хвороба протікає безсимптомно чи легко.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що станом на 7 грудня новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 державах.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ.

Згідно з інформацією ВООЗ, найбільше нових випадків коронавірусу за минулий тиждень зареєстрували в:

США (752 394; збільшення на 30%),

(752 394; збільшення на 30%), Німеччині (396 429; показник аналогічний до попереднього тижня),

(396 429; показник аналогічний до попереднього тижня), Британії (310 696; показник аналогічний до попереднього тижня),

(310 696; показник аналогічний до попереднього тижня), Франції (283 500; збільшення на 49%)

(283 500; збільшення на 49%) Росії (231 240;показник аналогічний до попереднього тижня).

У ВООЗ наголосили, що поки дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу штаму "Омікрон" на глобальну епідемімію коронавірусу.

Також в організації зазначають, що експерти поки не володіють інформацією щодо важкості перебігу хвороби при інфікуванні "Омікроном". "Посилаючись на дані про виявлені у 18 країнах Євросоюзу 212 випадків інфікування цим штамом, хвороба протікає безсимптомно чи легко", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше з посиланням на ВООЗ, у світі зросла смертність від коронавірусу. За поточний тиждень смертність зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем.

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