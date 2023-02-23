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Скандал в детском саду: малышей накормили тараканами (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1099
Время на прочтение
1 мин
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Скандал в детском саду: малышей накормили тараканами (видео)

Скриншот видео

Инцидент произошел в частном польском заведении.

Частный детский сад в городе Вжесьня (Польша) опубликовал в сети видеозапись занятий, во время которых дошкольники узнавали о необычных блюдах из насекомых. Некоторым из детей пришлось попробовать тараканов и личинок, которые воспитатели назвали "экзотической пищей".

Об этом администрация заведения сообщила в соцсети и выложила видео.

Впоследствии, после волны возмущения пользователей сети, видео со своей страницы сотрудники сада убрали.

Однако недовольных "воспитательным процессом" заведения становится все больше.

"Это действительно происходит в польском детсаду. Я не знаю, как назвать этих людей?.. Где родители этих маленьких детей, может кто-нибудь из вас их знает, кто они? В любом случае держите "руку на пульсе"", — говорится. в сообщении в Twitter.

Отметим, что администрация заведения опубликовала заявление, где отметила, что дети не едят "никаких насекомых или продукты неизвестного происхождения". Также владельцы садика сообщили о готовности обратиться в правоохранительные органы из-за угроз.

Также напомним историю переселенки из Славянска, которая во Львове сама воспитывает пятерых внуков.

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