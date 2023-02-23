В Киеве разворачивают "спящие" блокпосты: что известно

Правоохранители вместе с военными тренировались в считанные часы разворачивать блокпосты.

В Киеве провели плановые учения по развертыванию так называемых "спящих" блокпостов и превращение их в опорные пункты.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Представители Нацполиции совместно с бойцами Нацгвардии и представителями других военных формирований отработали на блокпостах проверку водительских документов и осуществили осмотр подозрительного гражданского автотранспорта о провозе оружия или других запрещенных вещей.

Кроме того, в рамках проведения командно-штабных учений правоохранители вместе с военными тренировались за считанные часы разворачивать временно неиспользуемые блокпосты и устанавливать новые инженерные защитные сооружения.

Такие учения проводятся регулярно, отмечают военные, и не связаны с возможной эскалацией российской агрессии накануне годовщины полномасштабного вторжения россиян. Тренировки позволяют отработать навыки и быстро реагировать на возможные вызовы, включая вероятное нападение россиян с территории Беларуси.

"Мы проверяем автотранспорт и граждан. В автотранспорте проверяем вещи, которые незаконного обращения: оружие взрывчатку", – рассказал офицер полиции Евгений Трухань.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, эта тренировка направлена на усовершенствование и наращивание систем инженерного оборудования и систем противовоздушной обороны. Также рассматриваются вопросы обеспечения общественной безопасности в случае обострения.