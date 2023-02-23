У Києві розгортають "сплячі" блокпости: що відомо

У Києві провели планові навчання по розгортанню так званих "сплячих" блокпостів та перетворення їх на опорні пункти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Представники Нацполіції спільно з бійцями Нацгвардії та представниками інших військових формувань відпрацювали на блокпостах перевірку документів водіїв та здійснили огляд підозрілого цивільного автотранспорту щодо провезення зброї чи інших заборонених речей.

Крім того в рамках проведення командно-штабних навчань правоохоронці разом із військовими тренувались за лічені години розгортати блокпости, які тимчасово не використовувались, та встановлювати нові інженерні захисні споруди.

Такі навчання проводяться регулярно, зазначають військові, і не пов’язані із можливою ескалацією російської агресії напередодні річниці повномасштабного вторгнення росіян. Тренування дозволяють відпрацювати навички та швидко реагувати на можливі виклики, зокрема й мовірний напад росіян з території Білорусі.

"Ми перевіряємо автотранспорт та громадян. В автотранспорті перевіряємо речі, які незаконного обігу: зброю вибухівку", – розповів офіцер поліції Євген Трухань.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, це тренування спрямоване на удосконалення й нарощування систем інженерного обладнання та систем протиповітряної оборони. Також розглядаються питання забезпечення громадської безпеки у випадку загострення.