У Києві розгортають "сплячі" блокпости: що відомо

Правоохоронці разом із військовими тренувались за лічені години розгортати блокпости.
У Києві провели планові навчання по розгортанню так званих "сплячих" блокпостів та перетворення їх на опорні пункти.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Представники Нацполіції спільно з бійцями Нацгвардії та представниками інших військових формувань відпрацювали на блокпостах перевірку документів водіїв та здійснили огляд підозрілого цивільного автотранспорту щодо провезення зброї чи інших заборонених речей.
Крім того в рамках проведення командно-штабних навчань правоохоронці разом із військовими тренувались за лічені години розгортати блокпости, які тимчасово не використовувались, та встановлювати нові інженерні захисні споруди.
Такі навчання проводяться регулярно, зазначають військові, і не пов’язані із можливою ескалацією російської агресії напередодні річниці повномасштабного вторгнення росіян. Тренування дозволяють відпрацювати навички та швидко реагувати на можливі виклики, зокрема й мовірний напад росіян з території Білорусі.
"Ми перевіряємо автотранспорт та громадян. В автотранспорті перевіряємо речі, які незаконного обігу: зброю вибухівку", – розповів офіцер поліції Євген Трухань.
За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, це тренування спрямоване на удосконалення й нарощування систем інженерного обладнання та систем протиповітряної оборони. Також розглядаються питання забезпечення громадської безпеки у випадку загострення.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін досі хоче окупувати Київ. Також глава держави заявляв, що "цього тижня Росія може досягти реваншу".
Окупанти тим часом не припиняють провокацій на північному кордоні. 23 лютого українська розвідка зафіксувала рух колон ворожої військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.
Своєю чергою у столиці від 21 лютого проводять тренування з оборони міста.
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