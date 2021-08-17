Сорвались с высоты 4 тыс. Метров: на Камчатке разбились двое туристов

Они находились в составе туристической группы.

На вулкане Ключевской, что на Камчатке, разбились двое российских туристов.

Об этом сообщает Telegram канал "112".

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Мужчины упали с высоты четыре тысячи метров, когда спускались с ледника. 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин оступились, потеряли равновесие и полетели вниз. Следует заметить, что в туристической группе было 12 человек.

Сейчас спасатели не могут оперативно добраться до места происшествия, так как для работы на такой высоте необходимо пройти акклиматизацию. В ближайшее время на вулкан направят вертолит.ж

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. впоследствии в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса. СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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