Сотни медиков и соцработников устроили в Афинах митинг против обязательной вакцинации

Сотни медиков и соцработников устроили в Афинах митинг против обязательной вакцинации

В Греции уже привито более 60% взрослого населения.

Несколько сотен медиков и соцработников устроили в Афинах митинг против обязательной вакцинации.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 ноября.

Отмечается, что это произошло после того, как греческое правительство анонсировало дополнительные ограничения для невакцинированных граждан. В частности, непривитых работников больниц и соцучреждений угрожают отстранять от работы. Этим возмутились медицинские профсоюзы.

В Греции в настоящее время привито более 60% взрослого населения. Накануне там зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев CОVID-19 – это один из самых высоких показателей с начала года.

Вспышку коронавируса фиксируют и в Нидерландах, где полностью вакцинировано более 84% взрослых. По сравнению с прошлой неделей количество больных выросло почти вдвое. С 6 ноября Нидерланды возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях и расширяют количество заведений, куда будут пускать только с ковид-сертификатом. В Гааге против усиления карантина собрался стихийный митинг, завершившийся столкновениями с полицией. 13 протестующих задержали.

Новости мира: сотни медиков и соцработников устроили в Афинах митинг против обязательной вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку