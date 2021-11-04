Сотни медиков и соцработников устроили в Афинах митинг против обязательной вакцинации

В Греции уже привито более 60% взрослого населения.
Несколько сотен медиков и соцработников устроили в Афинах митинг против обязательной вакцинации.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 ноября.
Отмечается, что это произошло после того, как греческое правительство анонсировало дополнительные ограничения для невакцинированных граждан. В частности, непривитых работников больниц и соцучреждений угрожают отстранять от работы. Этим возмутились медицинские профсоюзы.
В Греции в настоящее время привито более 60% взрослого населения. Накануне там зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев CОVID-19 – это один из самых высоких показателей с начала года.
Вспышку коронавируса фиксируют и в Нидерландах, где полностью вакцинировано более 84% взрослых. По сравнению с прошлой неделей количество больных выросло почти вдвое. С 6 ноября Нидерланды возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях и расширяют количество заведений, куда будут пускать только с ковид-сертификатом. В Гааге против усиления карантина собрался стихийный митинг, завершившийся столкновениями с полицией. 13 протестующих задержали.