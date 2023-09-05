Страшная болезнь у младенцев в Уганде: от чего умирают дети

Исследователи из Уганды заметили очень специфическую закономерность среди случаев, которые они регистрировали.

В течение почти двух десятилетий ученые пытались определить таинственное заболевание, распространенное в Уганде, которое приводит к увеличению головы новорожденных детей, что приводит к тяжелым неврологическим повреждениям и даже смерти.

Об этом пишет Yahoo.

Около 4000 младенцев в центральноафриканской стране ежегодно развивают постинфекционную гидроцефалию (РИН). Многие дети умирают.

Широко известная как "вода в мозге", гидроцефалия – это чрезмерное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга. Это может быть вызвано генетическими факторами или факторами развития, как это наблюдается у некоторых младенцев, или головными травмами и другими видами травм мозга — иногда это наблюдается у многих взрослых.

Однако исследователи из Уганды заметили очень специфическую закономерность среди случаев, которые они регистрировали. Большинство этих младенцев родились нормальными, но страдали неонатальным сепсисом – серьезной инфекцией в течение месяца после рождения.

После лечения антибиотиками новорожденные пережили инфекцию, но у некоторых из них развились увеличение головы.

"Для этих детей это двойное бремя бедности и изнурительной болезни", — говорит доктор Эдит Мбабази, директор по исследованиям детской больницы CURE в Уганде, которая ежегодно посещает сотни таких младенцев и исследует PIH с 2015 года.

Причины этого состояния недостаточно изучены – это результат ограниченных технологий и высоких затрат, что делает его невозможным. Но все это может измениться после важного открытия.

В июне журнал Lancet Microbe опубликовал результаты исследований доктора Мбабази и его коллег в Уганде. Бактерия (Paenibacillus thiaminolyticus) была идентифицирована как доминирующий инфекционный агент как для неонатального сепсиса, так и дальнейшего развития гепатита новорожденных.

Объясняя значение статьи, доктор Мбабази говорит:

"Мы наконец-то могли установить связь, что возбудитель инфекции для неонатального сепсиса и гидроцефалии, развившейся у младенцев позже, был одним и тем же".

Исследователи наблюдали в общей сложности за 1200 младенцами, в частности — за 100 парами мать-младенца, наблюдавших с тех пор, как ребенок был в утробе матери, до развития неонатального сепсиса и последующей гидроцефалии. В группе из 209 младенцев с гидроцефалией эта бактерия была обнаружена в спинномозговой жидкости 44 процентов (91) пациентов.

Команда исследователей также обнаружила, что пациенты с РИН географически скучены во влажных и болотистых частях страны, преимущественно в центрально-восточной Уганде.

Исследователи надеются определить распространение инфекции в окружающей среде, чтобы можно было предотвратить ее в источнике.

"Если мы сможем определить, как бактерии попадают к младенцам, мы сможем разработать политику здравоохранения, которая сможет предотвратить эти инфекции", — говорит доктор Стивен Шифф, профессор нейрохирургии Йельской школы медицины, еще один из соавторов статьи.

Однако точный механизм того, как бактерия вызывает PIH или заражает младенца, до сих пор неизвестен. Исследователи не обнаружили передачу микроорганизма от беременных матерей младенцам через плаценту.

“Мы заметили, что первоначальное заражение происходит в течение первых трех дней после рождения. Мы подозреваем, что возможна передача от матери, хотя точный механизм не ясен”, – говорит доктор Мбабази.

Что касается следующего шага, исследовательская группа готовится к широкомасштабному полевому проекту, чтобы собрать образцы из среды, где заболели младенцы.

"Когда мы знаем потенциальные источники, нам нужно тщательно работать с матерями, чтобы понять методы, которые могли способствовать введению бактерий новорожденным", — говорит доктор Шифф.

Напомним, что в Индии во время шторма произошло более 61 тысячи ударов молнии за два часа.