Страшна хвороба у немовлят в Уганді: від чого помирають діти

Дослідники з Уганди помітили дуже специфічну закономірність серед випадків, які вони реєстрували.

Протягом майже двох десятиліть вчені намагалися визначити таємниче захворювання, поширене в Уганді, яке спричиняє збільшення голови новонароджених дітей, що призводить до важких неврологічних ушкоджень і навіть смерті.

Про це пише Yahoo.

У майже 4000 немовлят у центральноафриканській країні щороку розвивається постінфекційна гідроцефалія (РІН). Багато з дітей помирають.

Широко відома як “вода в мозку”, гідроцефалія - це надмірне накопичення спинномозкової рідини в порожнинах мозку. Це може бути спричинено генетичними факторами чи факторами розвитку, як це спостерігається у деяких немовлят, або травмами голови та іншими видами травм мозку - інколи це спостерігається у багатьох дорослих.

Проте дослідники з Уганди помітили дуже специфічну закономірність серед випадків, які вони реєстрували. Більшість цих немовлят народилися нормальними, але страждали від неонатального сепсису – серйозної інфекції протягом місяця після народження.

Після лікування антибіотиками новонароджені пережили інфекцію, але у деяких з них розвинулося збільшення голови.

“Для цих дітей це подвійний тягар бідності та виснажливої ​​хвороби”, - каже докторка Едіт Мбабазі, директорка з досліджень дитячої лікарні CURE в Уганді, яка щороку відвідує сотні таких немовлят і досліджує PIH від 2015 року.

Причини цього стану недостатньо вивчені – це результат обмежених технологій і високих витрат, що робить його неможливим. Але все це може змінитися після важливого відкриття.

У червні журнал Lancet Microbe опублікував результати досліджень докторки Мбабазі та її колег в Уганді. Бактерія (Paenibacillus thiaminolyticus) була ідентифікована як домінувальний інфекційний агент як для неонатального сепсису, так і для подальшого розвитку гепатиту новонароджених.

Пояснюючи значення статті, доктор Мбабазі каже:

“Ми нарешті змогли встановити зв’язок, що збудник інфекції для неонатального сепсису та гідроцефалії, яка розвинулася у немовлят пізніше, був одним і тим самим”.

Дослідники спостерігали загалом за 1200 немовлятами, зокрема - за 100 парами мати-немовля, які спостерігали з того часу, як дитина була в утробі матері, до розвитку неонатального сепсису та подальшої гідроцефалії. У групі з 209 немовлят з гідроцефалією ця бактерія була виявлена ​​у спинномозковій рідині 44 відсотків (91) пацієнтів.

Команда дослідників також виявила, що пацієнти з РІН географічно скупчені у вологих і болотистих частинах країни, переважно в центрально-східній Уганді.

Дослідники сподіваються визначити поширення інфекції в навколишньому середовищі, щоб можна було запобігти їй у джерелі.

“Якщо ми зможемо визначити, як бактерії потрапляють до немовлят, ми зможемо розробити політику охорони здоров’я, яка зможе запобігти цим інфекціям”, - каже доктор Стівен Шифф, професор нейрохірургії Єльської школи медицини, ще один зі співавторів статті.

Однак точний механізм того, як бактерія спричиняє PIH або заражає немовля, досі невідомий. Дослідники не виявили передавання мікроорганізму від вагітних матерів немовлятам через плаценту.

“Ми помітили, що початкове зараження відбувається протягом перших трьох днів після народження. Ми підозрюємо, що можливе передавання від матері, хоча точний механізм не ясний”, – каже докторка Мбабазі.

Що стосується наступного кроку, дослідницька група готується до широкомасштабного польового проєкту, щоб зібрати зразки з середовища, де захворіли немовлята.

“Коли ми знаємо потенційні джерела, нам потрібно ретельно працювати з матерями, щоб зрозуміти методи, які могли сприяти введенню бактерій новонародженим немовлятам”, - каже доктор Шифф.

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