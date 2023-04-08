Таблетки для аборта в США: судьи одновременно разрешили и запретили препарат

Разрешение на продажу таблеток для прерывания беременности, которыми ежегодно пользуются полмиллиона американок, отменил судья в Техасе. Его коллега в Вашингтоне принял противоположное решение.

Доступ к наиболее распространенному методу аборта в США стал неопределенным после противоречивых судебных решений относительно законности препарата для прерывания беременности — мифепристона.

Об этом сообщает BBC.

Противоречивые решения судей

В пятницу, 7 апреля, федеральный судья Мэтью Качмарик, известный своими ультраконсервативными взглядами, вынес в Техасе решение, которое должно применяться по всей стране, отозвав разрешение на продажу таблеток для прерывания беременности, одобренных более 20 лет и которые ежегодно используют пол миллиона американок.

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В своем 67-страничном решении он подтверждает большинство аргументов иска, поданного против Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в ноябре 2022 коалицией врачей и организаций, выступающих против абортов. Он возобновляет исследование рисков, связанных с таблетками для прерывания беременности, хотя большинство научного сообщества считают их незначительными.

В то же время один из его коллег из штата Вашингтон решил, что разрешение на продажу мифепристона должно сохраниться в 17 штатах, представители которых обратились в суд.

Обязанность прояснить ситуацию вскоре ляжет на Верховный суд.

Политическая составляющая запрета

В прошлом году Верховный суд США ликвидировал конституционную защиту права на аборт, что привело к волне запретов на прерывание беременности, вводимых властями отдельных штатов.

Мэтью Качмарик был юристом христианской организации до того, как бывший президент-республиканец Дональд Трамп назначил его федеральным судьей.

Решение судьи Качмарика не вступит в силу в течение недели, поскольку судья решил дать федеральному правительству время для обжалования. Министерство юстиции США уже подтвердило, что намерено подать апелляцию на это решение.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковал "судью-активиста, который действует вне закона и создает опасный прецедент". Решение судьи Качмарика может не только ограничить доступ к препарату для миллионов женщин в США, но и подвергает угрозе всю систему регулирования медикаментов.

На прошлой неделе губернатор штата Вашингтон от Демократической партии объявил, что власти подготовили трехлетний запас мифепристона на случай, если он станет недоступным по всей стране.

Что это за препарат

Мифепристон, являющийся частью двухкомпонентной схемы медикаментозного аборта, прерывает беременность, тогда как второй препарат, мизопростол, опорожняет матку.

Сначала он был одобрен для абортов у пациенток со сроком беременности до 7 недель. В 2016 году этот срок был увеличен до 10 недель. Мифепристон также используется для лечения женщин с выкидышем.

Напомним, решение Верховного суда США отменить постановление, которым федеральные власти страны гарантируют право на аборт, президент Джо Байден назвал "трагической ошибкой" и "реализацией экстремистской идеологии".

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