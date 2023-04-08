Таблетки для аборту в США: судді одночасно дозволили та заборонили препарат

Дозвіл на продаж таблеток для переривання вагітності, якими щороку користуються пів мільйона американок, скасував суддя у Техасі. Його колега у Вашингтоні ухвалив протилежне рішення.

Доступ до найбільш поширеного методу аборту в США став невизначеним після суперечливих судових рішень щодо законності препарату для переривання вагітності — міфепристону.

Про це повідомляє ВВС.

Суперечливі рішення суддів

У п’ятницю, 7 квітня, федеральний суддя Метью Качмарик, відомий своїми ультраконсервативними поглядами, виніс у Техасі рішення, яке має застосовуватися у всій країні, відкликавши дозвіл на продаж таблеток для переривання вагітності, які були схвалені понад 20 років і які щороку використовує пів мільйона американок.

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У своєму 67-сторінковому рішенні він підтверджує більшість аргументів позову, поданого проти Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) в листопаді 2022 року коаліцією лікарів та організацій, які виступають проти абортів. Він відновлює дослідження ризиків, пов’язаних із таблетками для переривання вагітності, хоча більшість наукової спільноти вважає їх незначними.

У той же час один з його колег зі штату Вашингтон вирішив, що дозвіл на продаж міфепристону повинен зберегтися в 17 штатах, представники яких звернулися до суду.

Обов'язок прояснити ситуацію невдовзі ляже на Верховний суд.

Політична складова заборони

Минулого року Верховний суд США ліквідував конституційний захист права на аборт, що призвело до хвилі заборон на переривання вагітності, що запроваджуються владою окремих штатів.

Метью Качмарик був юристом християнської організації до того, як колишній президент-республіканець Дональд Трамп призначив його федеральним суддею.

Рішення судді Качмарика не набуде чинності протягом тижня, оскільки суддя вирішив дати федеральному уряду час для оскарження. Міністерство юстиції США вже підтвердило, що має намір подати апеляцію на це рішення.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер розкритикував “суддю-активіста, який діє поза законом і створює небезпечний прецедент”. Рішення судді Качмарика може не лише обмежити доступ до препарату для мільйонів жінок у США, а й ставить під загрозу всю систему регулювання медикаментів.

Минулого тижня губернатор штату Вашингтон від Демократичної партії оголосив, що влада підготувала трирічний запас міфепрістону на випадок, якщо він стане недоступним по всій країні.

Що це за препарат

Міфепристон, що є частиною двокомпонентної схеми медикаментозного аборту, перериває вагітність, тоді як другий препарат, мізопростол, випорожнює матку.

Спочатку він був схвалений для абортів у пацієнток із терміном вагітності до семи тижнів. У 2016 році цей термін було збільшено до 10 тижнів. Міфепристон також використовується для лікування жінок, які мали викидень.

Нагадаємо, рішення Верховного суду США скасувати постанову, якою федеральна влада країни гарантує право на аборт, президент Джо Байден назвав “трагічною помилкою” та “реалізацією екстремістської ідеології”.

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