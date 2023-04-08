Захисники "Вендети" розповіли деталі про загибель "Моджахеда": "не під Бахмутом"

Загиблий військовий був білоруським добровольцем, командиром та засновником бойової групи "Вендета", який мріяв про українське громадянство.

1 квітня стало відомо про загибель захисника Даниїла Ляшука з позивним "Моджахед", який боровся з російськими окупантами ще з 2014 року. Спершу з'явилася інформація, що захисник віддав своє життя за Україну під містом-фртецею Бахмутом. Утім, цю інформацію згодом спростували.

Про це розповів його побратим з підрозділу "Вендета" Карім та Дамір, пише 24 Канал.

Зазначається, що захисник був білоруським добровольцем, командиром та засновником бойової групи "Вендета", який мріяв про українське громадянство.

Побратим загиблого наголосив, що це трапилося в іншому місці та додав, що смертельне поранення "Моджахед" отримав у населеному пункті, який штурмували зі сторони агресора.

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"Взявши трьох людей, Даниїл направився у цей населений пункт, щоб стримати цю атаку. І у результаті отримав поранення, не сумісне з життям, він загинув там", – сказав Карім.

Також бійці "Вендети" спростували інформацію щодо того, що загинув "Моджахед" 1 квітня. Як з'ясувалося, трапилося це 31 березня вночі

Нагадаємо, український військовий, родом з Білорусі, Ляшук Данііл загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.