Румунія закупить бронетехніки на 3 млрд євро для посилення армії

Перші моделі будуть імпортовані з іноземних заводів, а інші будуть збиратись всередині країни після передачі технологій.

Для підвищення боєздатності своєї армії Румунія вирішила закупити велику партію бронетехніки та незабаром оголосить відповідний тендер.

Про це інформує видання Adevarul.

Бухарест оголосить тендер за програмою "Гусенична бойова машина піхоти - MLI", вартість якої складає майже три мільярди євро. За перемогу боротимуться три великі виробники зброї.

Зокрема, американський БМП ASCOD із General Dynamics European Land Systems, БМП Redback виробництва південнокорейців із Hanwha та німецька модель БМП Lynx від Rheinmetall.

Перші моделі будуть імпортовані з іноземних заводів, а інші будуть збиратись всередині країни після передачі технологій.

Програма розрахована на два етапи — перший передбачає поставки 246 БМП, включаючи матеріально-технічне забезпечення та навчальні тренажери.

"Етап розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2031 року, а орієнтовна вартість контрактів на купівлю на цьому етапі становить 2,5 мільярда євро. На другому етапі буде закуплено 52 бронемашини на суму 450 млн євро", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Румунії опублікувало фото перехоплення двох російських винищувачів Су-27, що летіли над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній міністр оборони Румунії пояснив, чому Росія не погодиться піти дипломатичним шляхом.

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