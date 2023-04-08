Румыния закупит бронетехники на 3 млрд евро для усиления армии

Первые модели будут импортированы с иностранных заводов, а другие будут собираться внутри страны после передачи технологий.

Для повышения боеспособности своей армии Румыния решила закупить крупную партию бронетехники и вскоре объявит соответствующий тендер.

Об этом информирует издание Adevarul.

Бухарест объявит тендер по программе "Гусеничная боевая машина пехоты — MLI", стоимость которой составляет почти три миллиарда евро. За победу будут бороться три крупных производителя оружия.

В частности, американская БМП ASCOD из General Dynamics European Land Systems, БМП Redback производства южнокорейцев из Hanwha и немецкая модель БМП Lynx от Rheinmetall.

Первые модели будут импортированы с иностранных заводов, а другие будут собираться внутри страны после передачи технологий.

Программа рассчитана на два этапа – первый предусматривает поставки 246 БМП, включая материально-техническое обеспечение и обучающие тренажеры.

"Этап начнется в 2023 году и продлится до 2031 года, а ориентировочная стоимость контрактов на покупку на этом этапе составляет 2,5 миллиарда евро. На втором этапе будет закуплено 52 бронемашины на сумму 450 млн евро", — говорится в материале.

Напомним, ранее Министерство обороны Румынии опубликовало фото перехвата двух российских истребителей Су-27, летевших над международными водами в зоне ответственности НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший министр обороны Румынии объяснил, почему Россия не согласится пойти по дипломатическому пути.

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