Защитники "Вендеты" рассказали детали о гибели "Моджахеда": "не под Бахмутом"

Погибший военный был белорусским добровольцем, командиром и основателем боевой группы "Вендета", мечтавшим об украинском гражданстве.

1 апреля стало известно о гибели защитника Даниила Ляшука с позывным "Моджахед", сражавшимся с российскими оккупантами еще с 2014 года. Сначала появилась информация о том, что защитник отдал свою жизнь за Украину под городом-фртецей Бахмутом. Впрочем, эту информацию впоследствии опровергли.

Об этом рассказал его собрат из подразделения "Вендета" Карим и Дамир, пишет 24 Канал.

Отмечается, что защитник был белорусским добровольцем, командиром и основателем боевой группы "Вендета", мечтавшим об украинском гражданстве.

Побратим погибшего отметил, что это произошло в другом месте и добавил, что смертельное ранение "Моджахед" получил в населенном пункте, который штурмовали со стороны агрессора.

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"Взяв троих человек, Даниил направился в этот населенный пункт, чтобы сдержать эту атаку. И в результате получил ранение, не совместимое с жизнью, он погиб там", – сказал Карим.

Также бойцы "Вендеты" опровергли информацию о том, что погиб "Моджахед" 1 апреля. Как выяснилось, случилось это 31 марта ночью

Напомним, украинский военный, родом из Беларуси, Ляшук Даниил погиб, защищая Украину от российских захватчиков.