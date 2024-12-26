Таиланд ответил на предложение России стать партнером БРИКС

Таиланд решил присоединиться к БРИКС как страна-партнер, приняв официальное приглашение России.

Об этом сообщил спикер правительства Джираю Хунгсуб, передает Bangkok Post.

Хунгсуб сообщил, что в ответ на официальное приглашение от России 31 октября, правительство страны на заседании кабинета 24 декабря приняло положительное решение.

"24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланда присоединиться к БРИКС как страна- партнер", — заявил Хунгсуб.

По мнению чиновников страны, "членство в БРИКС принесет пользу Таиланда, способствуя развитию торговли, инвестиций, продовольственной и энергетической безопасности".

Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС.

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