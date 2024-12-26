Таїланд відповів на пропозицію Росії стати партнером БРІКС

Таїланд вирішив приєднатися до БРІКС як країна-партнер, прийнявши офіційне запрошення Росії.

Про це повідомив речник уряду Джіраю Хунгсуб, передає Bangkok Post.

Хунгсуб повідомив, що у відповідь на офіційне запрошення від Росії 31 жовтня, уряд країни на засіданні кабінету 24 грудня ухвалив позитивне рішення.

"24 грудня відбулося засідання кабінету міністрів, на якому було ухвалено рішення, що Таїланд дасть позитивну відповідь на це запрошення. У той же день міністр закордонних справ Таїланду надіслав лист міністру закордонних справ Росії, в якому було надано згоду Таїланду приєднатися до БРІКС як країна-партнер", — заявив Хунгсуб.

На думку чиновників країни, "членство в БРІКС принесе користь Таїланду, сприяючи розвитку торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки".

Нагадаємо, раніше в Bloomberg заявили, що Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, що розвиваються.

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