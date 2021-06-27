Турция строит новый канал в обход Босфора

Согласно замыслу, новый канал сможет разгрузить переполненный Босфор.

Турецкий глава дал старт началу строительства нового канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и пройдет параллельно проливу Босфор.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в официальном заявлении.

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Первым построят мост через новый канал. Всего планируется построить 6 мостов, а сам канал пройдет западнее Стамбула.

"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", длиной 45 километров, минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции и всему нашему народу", — заявил турецкий лидер на церемонии, трансляция которой проходила у него в Twitter.

Критики проекта утверждают, что после введения в эксплуатацию нового пролива на судоходство в нем могут не распространяться положения Конвенции Монтре о статусе турецких проливов Босфор и Дарданелла, и транзит судов будет полностью под контролем турецкой стороны. Кроме того, есть опасения, что строительство может иметь негативные экологические последствия.

Напомним, в Турции погиб украинец, который катался на гидроцикле. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

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