Туреччина будує новий канал в обхід Босфору

Згідно з задумом, новий канал зможе розвантажити переповнений Босфор.

Турецький очільник дав старт початку будівництва нового каналу "Стамбул", що з'єднає Мармурове і Чорне моря і пройде паралельно протоці Босфор.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав у офіційній заяві.

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Першим збудують міст через новий канал. Всього планується побудувати 6 мостів, а сам канал пройде на захід від Стамбулу.

"Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку розвитку Туреччини, закладаючи перший камінь в будівництво першого мосту через канал "Стамбул", завдовжки 45 кілометрів, мінімальну ширину 275 метрів і глибину 21 метр. Бажаю, щоб він приніс благо Стамбулу, Туреччині й усьому нашому народу", - заявив турецький лідер на церемонії, трансляція якої відбувалася у нього в Twitter.

Критики проєкту твердять, що після введення до експлуатації нової протоки на судноплавство в ній можуть не розповсюджуватися положення Конвенції Монтре про статус турецьких проток Босфор і Дарданелли, і транзит суден буде повністю під контролем турецької сторони. Крім того, є побоювання, що будівництво може мати негативні екологічні наслідки.

Нагадаємо, у Туреччині загинув українець, який катався на гідроциклі. Чоловіка в непритомному стані доправили до лікарні, але лікарям не вдалося його врятувати.

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