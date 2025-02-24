Украина не получила обещанные системы ПВО в качестве компенсации за отсутствие приглашения в НАТО – Зеленский

Если бы у Украины был защитный щит НАТО, Путин никогда бы не решился протолкнуть свое зло через границу нашей страны, заявил президент.

Украина не получила обещанные системы ПВО в качестве компенсации за отсутствие приглашения в НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании G7 24 февраля, передает " Интерфакс-Украина".

"На саммите НАТО нам пообещали системы противовоздушной обороны для защиты наших людей от российских ракет и бомб как компенсацию за отсутствие приглашения Украины в НАТО, и это было важное обещание. Но мы еще не все их получили. Это только один пример", – сказал Зеленский.

По его словам, после трех лет полномасштабной войны Украина уже доказала, что может укрепить НАТО.

"И это мгновенная сила прямо сейчас, а не через десятилетия", — сказал президент.

Если Украина останется вне НАТО, это будет намного дороже и сложнее для всех, потому что НАТО дает простейшие и выгодные гарантии безопасности, отметил Зеленский.

"В таком случае Украине понадобится больше систем ПВО, больше финансовой поддержки и мощное военное присутствие, чтобы контролировать Россию. Поэтому мы должны выбрать правильный путь – самый быстрый и самый рентабельный – и это должен быть наш путь, а не то, что Путин всем навязывает. Чтобы воцарился мир, необходимы гарантии безопасности", – сказал он.

По словам Зеленского, украинцы получили передовой опыт военного времени.

"И мы должны использовать это для защиты свободы, и мы можем это сделать, сделаем это вместе", – добавил он.

Зеленский предложил создать механизм координации, чтобы это заработало.

"Когда я говорил о Вооруженных силах Европы, я имел в виду именно это, поэтому мы можем использовать то, чему мы научились, и то, что мы уже научились, и поделиться этим с нашими партнерами, со всеми нашими союзниками. Единство и сотрудничество приносят пользу всем нам", – сказал Зеленский.

Напомним, 24 февраля в Киев прибыли мировые лидеры для участия в саммите "Поддерживай Украину". Они посетили столицу на третью годовщину годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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