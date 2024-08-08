Украина подписала еще одно соглашение о безвизе

Дмитрий Кулеба особо приветствовал интерес маврикийских бизнесов в восстановлении Украины. Он пригласил Маврикий принять участие в Конференции по восстановлению Украины в следующем году в Риме.

Украина подписала соглашение о безвизе с Маврикием — островным государством в Индийском океане к востоку от Мадагаскара.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел 8 августа.

Украинский министр иностранных дел впервые с момента установления двусторонних отношений в 1992 году посетил Маврикий.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД, региональной интеграции и международной торговли Маврикию Манишем Гобином в Порт-Луи дальнейшее привлечение инвестиционных возможностей островного государства к восстановлению Украины. Это должно способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в украинское государство в поисках новых возможностей, а после войны увеличить количество украинских туристов на Маврикии.

Напомним, ранее стало известно, что Украина поднялась выше 10 лет в рейтинге сильнейших паспортов, заняв 30 место. Так, Украина продвинулась на 23 позиции, а именно, с 53-го на 30-е. Наши граждане могут посещать более 148 направлений без предварительной визы.

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