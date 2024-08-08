Україна підписала ще одну угоду про безвіз

Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Він запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.
Україна підписала угоду про безвіз із Маврикієм — острівною державою в Індійському океані на схід від Мадагаскару.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України 8 серпня.
Український міністр закордонних справ вперше від часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році відвідав Маврикій.
Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з очільником МЗС, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном у Порт-Луї подальше залучення інвестиційних можливостей острівної держави до відновлення України. Це має сприяти поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до української держави в пошуках нових можливостей, а після війни — збільшити кількість українських туристів на Маврикії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна піднялася найвище за 10 років у рейтингу найсильніших паспортів, посівши 30 місце. Так, Україна просунулась на 23 позиції, а саме, з 53-го на 30-те. Зазначимо, що наші громадяни можуть відвідувати понад 148 напрямків без попередньої візи.
Читайте також:
- У Литві чиновниця міграційного відділу приховувала наявність російського паспорту: до чого це призвело
- Українцям за кордоном встановили обов’язкову умову для отримання паспорта — постанова Кабміну
- Українські чоловіки в Німеччині: що робити, якщо закінчився строк дії документів – відповідь німецької влади