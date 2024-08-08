Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна підписала ще одну угоду про безвіз

Україна підписала ще одну угоду про безвіз

Україна підписала угоду про безвіз із Маврикієм Фото: МЗС України

Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Він запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Україна підписала угоду про безвіз із Маврикієм — острівною державою в Індійському океані на схід від Мадагаскару. 

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України 8 серпня.

Український міністр закордонних справ вперше від часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році відвідав Маврикій.

Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з очільником МЗС, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном у Порт-Луї подальше залучення інвестиційних можливостей острівної держави до відновлення України. Це має сприяти поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до української держави в пошуках нових можливостей, а після війни — збільшити кількість українських туристів на Маврикії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна піднялася найвище за 10 років у рейтингу найсильніших паспортів, посівши 30 місце. Так, Україна просунулась на 23 позиції, а саме, з 53-го на 30-те. Зазначимо, що наші громадяни можуть відвідувати понад 148 напрямків без попередньої візи. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація