Україна підписала ще одну угоду про безвіз

Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Він запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Україна підписала угоду про безвіз із Маврикієм — острівною державою в Індійському океані на схід від Мадагаскару.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України 8 серпня.

Український міністр закордонних справ вперше від часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році відвідав Маврикій.

Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з очільником МЗС, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном у Порт-Луї подальше залучення інвестиційних можливостей острівної держави до відновлення України. Це має сприяти поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до української держави в пошуках нових можливостей, а після війни — збільшити кількість українських туристів на Маврикії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна піднялася найвище за 10 років у рейтингу найсильніших паспортів, посівши 30 місце. Так, Україна просунулась на 23 позиції, а саме, з 53-го на 30-те. Зазначимо, що наші громадяни можуть відвідувати понад 148 напрямків без попередньої візи.

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