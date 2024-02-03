Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ – немецкий эксперт

Украинские силы утопили пятую часть Черноморского флота РФ.

Такой прогноз сделал немецкий эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рэпке.

По его данным, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым". Но после уничтожения крейсера "Москва" флот навсегда отошел от берегов Украины. Всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожены 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе.

Буквально на днях в Крыму морскими беспилотниками утопили ракетный катер "Ивановец". Немецкий эксперт по Украине Маттиа Неллес опубликовал наглядную инфографику о потерях ЧФ с начала войны. По подсчетам специалиста, если судить по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

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"Если смотреть на историю, Россия не является значительным военно-морским государством. Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну 1854 года и после революции 1918 года, — заявил BILD историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере. — Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков», — рассказал эксперт.

Напомним, в ночь на 26 декабря 2023 года в Феодосийском порту временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль (ВДК) России "Новочеркасск". После мощных взрывов там произошел масштабный пожар и происходила сильная детонация. Воздушные силы ВСУ атаковали корабль Черноморского флота крылатыми ракетами.

Также стало известно, что Силы обороны Украины во время атаки по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму поразили по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

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