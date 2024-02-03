Финал нацотбора на "Евровидение-2024" будет доступен на "Киевстар ТВ"

Финал национального отбора на "Евровидение-2024", который пройдет 3 февраля 2024 года, можно посмотреть на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ" без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или Интернет-провайдера.

Сегодня в прямом эфире национального отбора станет известно, кто поедет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы, который пройдет в Швеции в начале мая 2024 года. Финал нацотбора будет транслироваться на телеканале "Суспільне Культура" с 18:00.

"Киевстар ТВ" предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей, чтобы украинцы смогли просмотреть прямой эфир без дополнительной платы. Чтобы авторизироваться, нужно просто ввести номер телефона в соответствующем поле. Предложение доступно для абонентов всех мобильных операторов.

Контент на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ" можно посмотреть на смартфоне, планшете, телевизоре и других девайсах. Одновременно с одного аккаунта может быть подключено пять устройств.

Для тех, кто не успеет просмотреть прямой эфир, на платформе кино и телевидения будет доступна запись.

В этом году финалистами нацотбора стали:

alyona alyona&Jerry Heil;

ANKA;

Drevo;

INGRET;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

SKYLERR;

Yaktak;

Зиферблат и Ягоды.

Победителя будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Проголосовать за фаворита можно онлайн в приложении "Дія". Надо перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".

"Киевстар ТВ" – общий проект 1+1 media и "Киевстар", основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающих эксклюзивные допремьерные показы проектов.

Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Напомним, MELOVIN разнес песню Jerry Heil и alyona alyona "Teresa & Maria".

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