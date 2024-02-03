Финал нацотбора на "Евровидение-2024" будет доступен на "Киевстар ТВ"

Нацотбор на "Евровидение-2024" состоится в субботу, 3 февраля.
Финал национального отбора на "Евровидение-2024", который пройдет 3 февраля 2024 года, можно посмотреть на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ" без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или Интернет-провайдера.
Сегодня в прямом эфире национального отбора станет известно, кто поедет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы, который пройдет в Швеции в начале мая 2024 года. Финал нацотбора будет транслироваться на телеканале "Суспільне Культура" с 18:00.
"Киевстар ТВ" предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей, чтобы украинцы смогли просмотреть прямой эфир без дополнительной платы. Чтобы авторизироваться, нужно просто ввести номер телефона в соответствующем поле. Предложение доступно для абонентов всех мобильных операторов.
Контент на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ" можно посмотреть на смартфоне, планшете, телевизоре и других девайсах. Одновременно с одного аккаунта может быть подключено пять устройств.
Для тех, кто не успеет просмотреть прямой эфир, на платформе кино и телевидения будет доступна запись.
В этом году финалистами нацотбора стали:
- alyona alyona&Jerry Heil;
- ANKA;
- Drevo;
- INGRET;
- MÉLOVIN;
- NAHABA;
- NAZVA;
- SKYLERR;
- Yaktak;
- Зиферблат и Ягоды.
Победителя будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Проголосовать за фаворита можно онлайн в приложении "Дія". Надо перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".
"Киевстар ТВ" – общий проект 1+1 media и "Киевстар", основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающих эксклюзивные допремьерные показы проектов.
Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.
Напомним, MELOVIN разнес песню Jerry Heil и alyona alyona "Teresa & Maria".
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