Фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" буде доступний на "Київстар ТБ"

Фінал національного відбору на Євробачення-2024, який пройде 3 лютого 2024 року, можна переглянути на платформі кіно та телебачення "Київстар ТБ" без додаткової плати незалежно від мобільного оператора чи Інтернет-провайдера.

Сьогодні у прямому ефірі національного відбору стане відомо, хто поїде представляти Україну на головному пісенному конкурсі Європи, який цьогоріч пройде у Швеції на початку травня 2024 року. Фінал нацвідбору транслюватиметься на телеканалі "Суспільне Культура" від 18:00.

"Київстар ТБ" надає вільний доступ для авторизованих користувачів, аби українці змогли переглянути прямий ефір без додаткової плати. Щоб авторизуватись, потрібно просто ввести свій номер телефону у відповідному полі. Пропозиція доступна для абонентів усіх мобільних операторів.

Контент на платформі кіно та телебачення "Київстар ТБ" можна дивитись на смартфоні, планшеті, телевізорі та інших девайсах. Одночасно з одного акаунту може бути підключено п’ять пристроїв.

Для тих, хто не встигне переглянути прямий ефір, на платформі кіно та телебачення буде доступний запис.

Цьогоріч фіналістами нацвідбору стали:

alyona alyona&Jerry Heil;

ANKA;

Drevo;

INGRET;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

SKYLERR;

Yaktak;

Ziferblat та Yagody.

Переможця визначатимуть за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Проголосувати за фаворита можна онлайн у застосунку "Дія". Треба перейти у "Сервіси" – "Опитування" – "Активні опитування".

"Київстар ТБ" – спільний проєкт 1+1 media та "Київстар", заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа нараховує понад 370 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

Нагадаємо, MELOVIN розніс пісню Jerry Heil та alyona alyona "Teresa & Maria".

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