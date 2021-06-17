В Австралии запретили вакцину AstraZeneca для людей до 60 лет

Причина решения — возникновение тромбов у привитых.

Австралия запретила использование вакцины AstraZeneca для людей младше 60 лет.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает Reuters.

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По словам руководителя министерства Грега Ханта, решение связано с возникновения тромбов в вакцинированных. "Правительство ставит безопасность превыше всего", — сказал глава Минздрава.

Отмечается, что Австралия использовала 3300000 доз вакцины компании AstraZeneca. После этого в 60 человек возникли тромбы. Отмечается, что больше всего случаев зарегистрировали в возрастной группе 50-59 лет. Кроме того, в стране зафиксировано два летальных случая.

Как сообщалось, Всемирная организация Здравоохранение 15 марта заявила о недоказанности того, что инциденты, связанные с образованием сгустков крови (тромбов), вызванные вакциной Oxford/AstraZeneca.

В AstraZeneca также отметили, что их вакцина от COVID-19 является безопасной для использования и не вызывает тромбоэмболические осложнения.

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