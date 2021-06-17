В Австралії заборонили вакцину AstraZeneca для людей до 60 років

Причина рішення - виникнення тромбів у щеплених.
Австралія заборонила використання вакцини AstraZeneca для людей, які молодші 60 років.
Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомляє Reuters.
За словами керівника міністерства Грега Ханта, рішення пов'язане з виникнення тромбів у вакцинованих. "Уряд ставить безпека понад усе", - сказав голова МОЗ.
Зазначається, що Австралія використовувала 3,3 млн доз вакцини компанії AstraZeneca. Після цього у 60 осіб виникли тромби. Зазначається, що найбільше випадків зареєстрували у віковій групі 50-59 років. Крім того, в країні зафіксовано два летальних випадки.
Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я 15 березня заявила про відсутність доказів того, що інциденти, пов’язані з утворенням згустків крові (тромбів), спричинені вакциною Oxford/AstraZeneca.
В AstraZeneca також наголосили на тому, що їхня вакцина від COVID-19 є безпечною для використання та не спричиняє тромбоемболічні ускладнення.