В Австралії заборонили вакцину AstraZeneca для людей до 60 років

Причина рішення - виникнення тромбів у щеплених.

Австралія заборонила використання вакцини AstraZeneca для людей, які молодші 60 років.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомляє Reuters.

Також читайте Регулятор ЄС заявив про новий побічний ефект COVID-вакцини від AstraZeneca

За словами керівника міністерства Грега Ханта, рішення пов'язане з виникнення тромбів у вакцинованих. "Уряд ставить безпека понад усе", - сказав голова МОЗ.

Зазначається, що Австралія використовувала 3,3 млн доз вакцини компанії AstraZeneca. Після цього у 60 осіб виникли тромби. Зазначається, що найбільше випадків зареєстрували у віковій групі 50-59 років. Крім того, в країні зафіксовано два летальних випадки.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я 15 березня заявила про відсутність доказів того, що інциденти, пов’язані з утворенням згустків крові (тромбів), спричинені вакциною Oxford/AstraZeneca.

В AstraZeneca також наголосили на тому, що їхня вакцина від COVID-19 є безпечною для використання та не спричиняє тромбоемболічні ускладнення.

Новини світу: Данія призупинила вакцинацію "АстраЗенекою" через виникнення тромбозів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання